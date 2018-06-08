Мужская сборная России по волейболу проиграла Бразилии в матче Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче Лиги наций.

© Geraldo Bubniak

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Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:18) в пользу бразильцев. Следующим соперником россиян станет команда Китая. Встреча состоится 9 июня. Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли команде Китая в матче Лиги наций.