Мужская сборная России по волейболу проиграла Бразилии в матче Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Бразилии в матче Лиги наций.
- © Geraldo Bubniak
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:20, 25:27, 25:18) в пользу бразильцев.
Следующим соперником россиян станет команда Китая. Встреча состоится 9 июня.
Ранее сообщалось, что российские волейболистки проиграли команде Китая в матче Лиги наций.
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