Российские волейболистки проиграли команде Китая в матче Лиги наций

Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Китая в матче Лиги наций.

© Liang Xu

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Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:22) в пользу китаянок. Для российской команды это поражение стало пятым в 11 матчах. Следующими соперницами сборной России станут волейболистки из Бразилии. Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу уступила США в матче Лиги наций.