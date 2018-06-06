Российские волейболистки проиграли команде Китая в матче Лиги наций
Женская сборная России по волейболу потерпела поражение от национальной команды Китая в матче Лиги наций.
- © Liang Xu
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:22) в пользу китаянок.
Для российской команды это поражение стало пятым в 11 матчах.
Следующими соперницами сборной России станут волейболистки из Бразилии.
Ранее сообщалось, что женская сборная России по волейболу уступила США в матче Лиги наций.
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