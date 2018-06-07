Эстонские фанаты «Зенита» поздравили Семака, разместив его портрет на рекламных мониторах

Эстонские болельщики санкт-петербургского «Зенита» поздравили Сергея Семака с назначением на пост главного тренера команды.

Как сообщает официальная страница фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона» в социальной сети «ВКонтакте», они провели хакерскую атаку на рекламные мониторы, на 20 минут разместив портрет специалиста.

Отмечается, что были задействованы мониторы в Таллине, Маарду, Тарту, Пайде и Нарве.

Ранее сообщалось, что «Зенит» выпустил пособие для иностранных болельщиков ЧМ-2018 с фразами на русском языке.