Эстонские фанаты «Зенита» поздравили Семака, разместив его портрет на рекламных мониторах
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
Как сообщает официальная страница фанатского объединения сине-бело-голубых «Ландскрона» в социальной сети «ВКонтакте», они провели хакерскую атаку на рекламные мониторы, на 20 минут разместив портрет специалиста.
Отмечается, что были задействованы мониторы в Таллине, Маарду, Тарту, Пайде и Нарве.
Ранее сообщалось, что «Зенит» выпустил пособие для иностранных болельщиков ЧМ-2018 с фразами на русском языке.