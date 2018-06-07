Промоутер: IBF унизила Головкина
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- globallookpress.com
«Это полный шок, потому что не соответствует тому, что хотела команда Деревянченко. Они не просили отбирать титул у Головкина, а хотели получить свой бой за этот пояс», — приводит слова Леффлера ESPN.
Он добавил, что таким решением IBF унизила казахстанского боксёра.
«В свете этого решения я считаю, что IBF унизила Головкина. Это худшее их проявление в своей истории. Геннадий разочарован», — сказал Леффлер.
Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBF.