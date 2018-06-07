Промоутер: IBF унизила Головкина

Короткая ссылка
Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по боксу в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, прокомментировал решение Международной боксёрской федерации (IBF) лишить спортсмена чемпионского титула после отказа от боя с украинцем Сергеем Деревянченко.
Промоутер: IBF унизила Головкина
  • © Gene Blevins
  • globallookpress.com

«Это полный шок, потому что не соответствует тому, что хотела команда Деревянченко. Они не просили отбирать титул у Головкина, а хотели получить свой бой за этот пояс», — приводит слова Леффлера ESPN.

Он добавил, что таким решением IBF унизила казахстанского боксёра.

«В свете этого решения я считаю, что IBF унизила Головкина. Это худшее их проявление в своей истории. Геннадий разочарован», — сказал Леффлер.

Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBF.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить