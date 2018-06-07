Промоутер: IBF унизила Головкина

Том Леффлер, промоутер чемпиона мира по боксу в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина, прокомментировал решение Международной боксёрской федерации (IBF) лишить спортсмена чемпионского титула после отказа от боя с украинцем Сергеем Деревянченко.

«Это полный шок, потому что не соответствует тому, что хотела команда Деревянченко. Они не просили отбирать титул у Головкина, а хотели получить свой бой за этот пояс», — приводит слова Леффлера ESPN.

Он добавил, что таким решением IBF унизила казахстанского боксёра.

«В свете этого решения я считаю, что IBF унизила Головкина. Это худшее их проявление в своей истории. Геннадий разочарован», — сказал Леффлер.

Ранее казахстанский боксёр Геннадий Головкин лишился титула чемпиона мира в средней весовой категории по версии IBF.