Овечкин — о пятом матче с «Вегасом»: сложно думать о чём-то другом

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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что мысли о возможной победе в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) мешают готовиться к пятому матчу финальной серии с «Вегас Голден Найтс».

«Большинство из нас никогда не были в таком положении. Лично я стараюсь отвлекаться и думать о чём-то другом, хотя это сложно. Вообще хорошо, что между играми два дня, у нас есть время на восстановление», —приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии. По словам капитана «Вашингтона», «Вегас» будет играть в другом стиле.

«А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию», — заявил Овечкин.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заверил, что партнёры по команде не думают преждевременно о завоевании Кубка Стэнли.

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