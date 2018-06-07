Овечкин — о пятом матче с «Вегасом»: сложно думать о чём-то другом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сказал, что мысли о возможной победе в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) мешают готовиться к пятому матчу финальной серии с «Вегас Голден Найтс».

«Большинство из нас никогда не были в таком положении. Лично я стараюсь отвлекаться и думать о чём-то другом, хотя это сложно. Вообще хорошо, что между играми два дня, у нас есть время на восстановление», —приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.

Он также поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии. По словам капитана «Вашингтона», «Вегас» будет играть в другом стиле.

«А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию», — заявил Овечкин.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов заверил, что партнёры по команде не думают преждевременно о завоевании Кубка Стэнли.