МИД Британии не нашёл фактов расизма со стороны болельщиков ЦСКА против игроков «Арсенала»

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Наталья Корчмарек
Британский МИД не подтверждает наличие фактов проявления расизма на матче четвертьфинала Лиги Европы ЦСКА – «Арсенал» в Москве в апреле. Соответствующие данные предоставила британскому парламенту представитель МИД Британии и депутат Харриет Болдуин. Со свидетельством парламентария ознакомился RT.
МИД Британии не нашёл фактов расизма со стороны болельщиков ЦСКА против игроков «Арсенала»
  • © Komsomolskaya Pravda
  • globallookpress.com

«Команда британского посольства работала с клубами ЦСКА и «Арсенал» при подготовке и во время проведения данного матча, — говорится в письменном свидетельстве Харриет Болдуин, представленном в парламент. — Сотрудники посольства расположились на стадионе за несколько часов до его начала и оставались там до последнего болельщика на случай возникновения необходимости в консульской помощи. Расистских скандирований они не слышали, представители клубов или болельщики им ни о чём подобном не сообщали. Официальные лица обсудили этот вопрос с британской полицией и местными властями. Насколько мы понимаем, хотя о подобных скандированиях и сообщалось в СМИ, УЕФА, как ответственный руководящий орган, не получал каких-либо свидетельств расистского поведения во время матча, но готов рассмотреть любую информацию, которая могла бы помочь при проведении расследования».

Ранее агентство Reuters опубликовало материал о проявлениях расизма на матче в Москве, опираясь на свидетельства своего фотографа Григория Дукора. По его словам, российские болельщики изображали обезьян с помощью характерных выкриков, когда рядом с ними оказывались темнокожие футболисты «Арсенала» Дэнни Уэлбек и Алекс Айуоби.

Напомним, УЕФА принял решение оштрафовать московский ЦСКА на €20 тыс. за поведение болельщиков во время матча против «Арсенала». Фанатов красно-синих обвинили в том числе в использовании пиротехники и бросании предметов на поле.

Встреча ЦСКА и «Арсенала» прошла 12 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Матч завершился вничью (2:2).

На ЧМ-2018 сборная Англии выступит в группе G. Британцы сыграют с командами Туниса, Панамы и Бельгии.

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