«Ак Барс» объявил о продлении контракта с хоккеистом Бурмистровым
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Александром Бурмистровым.
- © Melanie Duchene
- globallookpress.com
Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года.
Бурмистров с декабря 2017 года выступает за «Ак Барс», куда перешёл после расторжения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс».
Ранее сообщалось, что Алексей Кручинин перешёл из «Трактора» в СКА.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube