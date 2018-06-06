«Ак Барс» объявил о продлении контракта с хоккеистом Бурмистровым

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» объявил о подписании нового контракта с нападающим Александром Бурмистровым.
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с хоккеистом Бурмистровым
  • © Melanie Duchene
  • globallookpress.com

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года.

Бурмистров с декабря 2017 года выступает за «Ак Барс», куда перешёл после расторжения контракта с клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс».

Ранее сообщалось, что Алексей Кручинин перешёл из «Трактора» в СКА.

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