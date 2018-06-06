Халеп обыграла Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

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Румынка Симона Халеп одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.
Халеп обыграла Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
  • © Panoramic
  • globallookpress.com

Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу действующей первой ракетки мира.

В полуфинале Халеп сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не сумела пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос».

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