Халеп обыграла Кербер и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Румынка Симона Халеп одержала победу над немкой Анжеликой Кербер в четвертьфинале второго в сезоне турнира серии Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Встреча продолжалась 2 часа 14 минут и завершилась со счётом 6:7, 6:3, 6:2 в пользу действующей первой ракетки мира. В полуфинале Халеп сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой. Ранее сообщалось, что Мария Шарапова не сумела пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос».