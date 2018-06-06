Матч за Суперкубок Италии по футболу пройдёт в Саудовской Аравии в январе
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- globallookpress.com
Об этом сообщает Calciomercato.
Во встрече примут участие туринский «Ювентус» и «Милан».
По информации издания, за проведение матча аравийская сторона заплатит каждой из команд по €3,15 млн и ещё €700 тыс. в казну Федерации футбола Италии.
Изначально игра должна была пройти 12 августа 2018 года.
Ранее сообщалось, что телекомпании Саудовской Аравии не договорились о покупке прав на показ ЧМ-2018 по футболу.