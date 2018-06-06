Матч за Суперкубок Италии по футболу пройдёт в Саудовской Аравии в январе

Матч за Суперкубок Италии по футболу состоится в Саудовской Аравии 13 января 2019 года.

Об этом сообщает Calciomercato.

Во встрече примут участие туринский «Ювентус» и «Милан».

По информации издания, за проведение матча аравийская сторона заплатит каждой из команд по €3,15 млн и ещё €700 тыс. в казну Федерации футбола Италии.

Изначально игра должна была пройти 12 августа 2018 года.

Ранее сообщалось, что телекомпании Саудовской Аравии не договорились о покупке прав на показ ЧМ-2018 по футболу.