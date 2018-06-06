Гвардиола отказался комментировать обвинения в расизме со стороны Туре

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Главный тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался комментировать слова бывшего полузащитника команды Яя Туре, который обвинил специалиста в расизме.

«Я не собираюсь комментировать эти слова. Мне нечего сказать», — цитирует Гвардиолу Sport.es.

Туре предположил, что не попадал в состав «Манчестер Сити» из-за своего цвета кожи.

Ранее сообщалось, что Де Брёйне вступился за Гвардиолу, которого Туре обвинил в расизме.

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