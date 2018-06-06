Де Брёйне вступился за Гвардиолу, которого Туре обвинил в расизме

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Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вступился за главного тренера команды Хосепа Гвардиолу, который был обвинён в расизме бывшим подопечным Яя Туре.

«Я никогда ничего такого не видел. Было бы странно, если бы при всём количестве чернокожих парней в нашей команде тренер оказался расистом», — приводит слова Де Брёйне журналист Билл Райс.

Он отметил, что не знает, действительно ли Туре считает Гвардиолу расистом, или его слова были неправильно переданы.

«Когда ты не играешь, всегда пытаешься найти какое-то объяснение. В этом сезоне тренер, вероятно, думал, что Туре недостаточно хорошо работает», — добавил Де Брёйне.

Ранее футбольный агент Селюк пригрозил Гвардиоле проклятием африканских шаманов.

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