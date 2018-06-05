Футбольный агент Селюк пригрозил Гвардиоле проклятием африканских шаманов

Короткая ссылка
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что каталонский тренер Хосеп Гвардиола не завоюет с «Манчестер Сити» кубок Лиги чемпионов.
Футбольный агент Селюк пригрозил Гвардиоле проклятием африканских шаманов
  • Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола
  • Reuters

Агент встал на сторону своего клиента полузащитника Яя Туре, который раскритиковал Гвардиолу в интервью.

«Он настроил против себя всю Африку, многие африканские болельщики отвернулись от «Манчестер Сити». И я уверен, что многие африканские шаманы в будущем не дадут Гвардиоле выиграть Лигу чемпионов. Это будет для Гвардиолы как африканское проклятие», — цитирует Селюка Sport24.

Он также назвал «преступлением» то, что Туре после восьми лет в английском клубе ушёл из команды, и вновь пригрозил Гвардиоле африканскими шаманами.

«Но бумеранг вернётся, Пеп. Ты ещё увидишь, что такое африканские шаманы. Помни об этом всегда», — сказал Селюк.

Ранее сообщалось, что ивуарийский полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре покинет клуб по окончании сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить