Ринат Билялетдинов считает, что не нужно паниковать после прошедших контрольных матчей сборной России по футболу

Бывший главный тренер ФК «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов поделился мнением о прошедших контрольных матчах сборной России с национальными командами Австрии и Турции.

«Далеко идущих выводов по контрольным матчам делать не надо, в панику ударяться не стоит. В таких играх не тот накал, адреналин. Команда ещё не вышла из-под нагрузки, тренеры выбрали путь тренированности, а не свежести», — приводит слова Билялетдинова РИА Новости.

Он отметил, что в подсознании футболистов есть опасение получить травму и выпасть из состава. Кроме того, по мнению специалиста, сказываются эксперименты с тактическими построениями.

«С Турцией был один удар в створ ворот, а потом их будет больше, это точно. Если первыми забьём Саудовской Аравии и Египту, то победим и выйдем из группы, я уверен», — добавил Билялетдинов.

На групповом этапе мирового первенства сборная России сыграет с национальными командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Ранее Кержаков заявил, что переходы российских футболистов в европейские клубы могут быть полезны для сборной.