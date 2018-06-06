Путин рассказал, сколько времени ежедневно занимается спортом

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Президент России Владимир Путин в интервью Медиакомпании Китая рассказал, что ежедневно тратит на спорт около двух часов.
Путин рассказал, сколько времени ежедневно занимается спортом
  • © Sputnik/Alexei Nikolsky/Kremlin via REUTERS

«Каждый день я трачу на спорт около 2 — 2,5 часов, а занимаюсь я в зале, плаваю, иногда выхожу на татами, если у меня есть спарринг-партнёры, и не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Играю — это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в хоккей», — сказал российский лидер.

Ранее сообщалось, что Путин на матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ) в Сочи забросил пять шайб.

Встреча завершилась со счётом 12:7 в пользу «Легенд хоккея».

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