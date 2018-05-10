Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

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Президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги (НХЛ), который проходит в ледовом дворце «Большой» в Сочи.
Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи
  • © Sputnik Photo Agency / Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства вышел на лёд в составе команды «Легенды хоккея». Его партнёрами стали исполняющий обязанности министра обороны Сергей Шойгу, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также завершившие карьеру хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Павел Буре и другие.

Противниками президентской команды, выступающей в красной форме, стала сборная Ночной хоккейной лиги. В её составе в белых свитерах на площадке также появились губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава «Норильского никеля» Владимир Потанин.

Перед началом матча Путин принял участие в церемонии награждения победителей Лиги чемпионов НХЛ — команды «Флагман» из Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Путин посетил новую хоккейную тренировочную базу образовательного центра «Сириус» в Сочи.

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