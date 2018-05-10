Путин посетил новую хоккейную тренировочную базу образовательного центра «Сириус» в Сочи

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Президент России Владимир Путин посетил новую хоккейную тренировочную базу образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС.

Экскурсию для президента провели глава «Сириуса» Елена Шмелёва и руководитель компании «Норильский никель» Владимир Потанин.

Путину рассказали, как тренируются юные воспитанники центра, и показали современные тренажёры, на которых проходят занятия. Ему продемонстрировали возможности тренажёров для отработки хоккейных бросков, развития навыков скорости и силы, а также зал, оборудование которого автоматически считает и запоминает количество повторов упражнений. 

Образовательный центр «Сириус» в Сочи создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Путина.

Ранее сообщалось, что Путин и Инфантино получили паспорта болельщиков ЧМ-2018 по футболу.

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