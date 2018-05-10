Путин забросил пять шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
В ледовом дворце «Большой» в Сочи прошёл гала-матч Ночной хоккейной лиги (НХЛ), в котором принимали участие команда «Легенды хоккея» и сборная НХЛ.
Как сообщает РИА Новости, встреча завершилась со счётом 12:7 в пользу «Легенд хоккея».
В составе команды на лёд под 11-м номером вышел президент России Владимир Путин, отметившийся пятью заброшенными шайбами.
Ранее сообщалось, что Путин принял участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.
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