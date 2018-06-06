Российский гроссмейстер Карякин ответил на обвинения в проведении договорных матчей с Мамедьяровым
«Договорные ничьи? Конечно, нет. Мы друзья, но мы соперничаем между собой. Мы оба пытаемся выиграть, и такой результат не поможет никому из нас», — цитирует россиянина телеканал TV2.
По словам Карякина, он также считает подозрительными отдельные партии с участием других шахматистов, но на высоком уровне матчи с фиксированным результатом — редкость.
«Возможно, подобных партий около 5%», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Карлсен обвинил Карякина в проведении договорных матчей.