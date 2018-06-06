Чемпион мира по шахматам Карлсен обвинил Карякина в проведении договорных матчей

Короткая ссылка
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен заявил, что российский гроссмейстер Сергей Карякин и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров на нескольких турнирах заранее договаривались о том, чтобы свести очные поединки к ничьей.

«Я знаю, что Карякин и Мамедьяров на предыдущих турнирах договаривались о ничьей», — цитирует норвежца телеканал TV2.

По словам Карлсена, Карякин и Мамедьяров могли договориться о ничьей, в частности, во время турнира в норвежском Ставангере, стартовавшем 28 мая.

«У меня нет никаких доказательств, но я этому не удивлюсь. Может быть, стоит наблюдать за партиями, в которых играют люди, работающие вместе и являющиеся друзьями. Тогда может выявиться обман», — добавил чемпион мира.

Ранее сообщалось, что Карякин поднялся на восьмое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить