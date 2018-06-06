Чемпион мира по шахматам Карлсен обвинил Карякина в проведении договорных матчей
«Я знаю, что Карякин и Мамедьяров на предыдущих турнирах договаривались о ничьей», — цитирует норвежца телеканал TV2.
По словам Карлсена, Карякин и Мамедьяров могли договориться о ничьей, в частности, во время турнира в норвежском Ставангере, стартовавшем 28 мая.
«У меня нет никаких доказательств, но я этому не удивлюсь. Может быть, стоит наблюдать за партиями, в которых играют люди, работающие вместе и являющиеся друзьями. Тогда может выявиться обман», — добавил чемпион мира.
Ранее сообщалось, что Карякин поднялся на восьмое место в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ).