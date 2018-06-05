Российский пилот «Формулы-1» Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Канады

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Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую команду «Уильямс», поделился ожиданиями от седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Российский пилот «Формулы-1» Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Канады
  • © Xavier Bonilla
  • globallookpress.com

«Никогда не выступал в Канаде, так что жду гонки в Монреале. Там очень непростая трасса, из тех, которые принадлежат к трекам старой школы. Знаю, что получу от этого много удовольствия. Сложные шиканы сочетаются с зонами торможения, и там нет права на ошибку», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

Он отметил, что ему нравятся подобные сложности на трассах.

«Так что я жду этапа, надеюсь, что это будет хорошая гонка», — добавил 22-летний россиянин.

Гран-при Канады пройдёт в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва с 8 по 10 июня.

Ранее сообщалось, что канадская официантка обвинила чемпиона «Формулы-1» в сексуальных домогательствах.

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