Российский пилот «Формулы-1» Сироткин поделился ожиданиями от Гран-при Канады
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«Никогда не выступал в Канаде, так что жду гонки в Монреале. Там очень непростая трасса, из тех, которые принадлежат к трекам старой школы. Знаю, что получу от этого много удовольствия. Сложные шиканы сочетаются с зонами торможения, и там нет права на ошибку», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.
Он отметил, что ему нравятся подобные сложности на трассах.
«Так что я жду этапа, надеюсь, что это будет хорошая гонка», — добавил 22-летний россиянин.
Гран-при Канады пройдёт в Монреале на автодроме имени Жиля Вильнёва с 8 по 10 июня.
Ранее сообщалось, что канадская официантка обвинила чемпиона «Формулы-1» в сексуальных домогательствах.