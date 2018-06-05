Рамос: не хватает только, чтобы Фирмино простудился из-за капельки моего пота
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«Все слишком много внимания уделяют инциденту с Мохаммедом Салахом. Я не хотел об этом говорить, так как всё чересчур преувеличено», — приводит слова Рамоса AS.
Он отметил, что пересматривал тот эпизод и не видит в нём своей вины.
«После того как Лорис Кариус сказал, что получил сотрясение мозга из-за столкновения со мной, не хватает только того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что он простудился из-за того, что на него попала капелька моего пота», — добавил испанец.
Ранее американские врачи подтвердили, что Кариус получил сотрясение мозга в финале ЛЧ.