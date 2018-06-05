Рамос: не хватает только, чтобы Фирмино простудился из-за капельки моего пота

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос ответил на критику и обвинения в нанесении травм футболистам «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов.

«Все слишком много внимания уделяют инциденту с Мохаммедом Салахом. Я не хотел об этом говорить, так как всё чересчур преувеличено», — приводит слова Рамоса AS.

Он отметил, что пересматривал тот эпизод и не видит в нём своей вины.

«После того как Лорис Кариус сказал, что получил сотрясение мозга из-за столкновения со мной, не хватает только того, чтобы Роберто Фирмино заявил, что он простудился из-за того, что на него попала капелька моего пота», — добавил испанец.

Ранее американские врачи подтвердили, что Кариус получил сотрясение мозга в финале ЛЧ.