Американские врачи подтвердили, что Кариус получил сотрясение мозга в финале ЛЧ
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Об этом сообщает официальный сайт Массачусетской больницы.
Врачи после тщательного анализа пришли к выводу, что немец получил сотрясение мозга во время финального матча Лиги чемпионов, который прошёл 26 мая.
In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC#UCLFinalpic.twitter.com/dv0far0rva— ZDF Sport (@ZDFsport) 26 мая 2018 г.
Ранее сообщалось, что Кариус прошёл медобследование после столкновения с Рамосом в финале ЛЧ.