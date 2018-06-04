Американские врачи подтвердили, что Кариус получил сотрясение мозга в финале ЛЧ

Американские доктора Росс Зафонте и Ленорр Хергет подтвердили, что вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус прошёл медицинское обследование в Массачусетской больнице и реабилитационном центре Сполдинга.

Об этом сообщает официальный сайт Массачусетской больницы.

Врачи после тщательного анализа пришли к выводу, что немец получил сотрясение мозга во время финального матча Лиги чемпионов, который прошёл 26 мая.

Ранее сообщалось, что Кариус прошёл медобследование после столкновения с Рамосом в финале ЛЧ.