«Локомотив» и ЦСКА получат от УЕФА по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19
- Reuters
Схема распределения доходов опубликована на сайте УЕФА.
За участие в групповом турнире Лиги чемпионов команды получат по €12,7 млн, в то время как за участие в Лиге Европы предусмотрена выплата в размере €2,62 млн.
От России на групповом этапе Лиги чемпионов будут выступать «Локомотив» и ЦСКА. «Спартак» начнёт своё выступление с третьего раунда квалификации.
В Лиге Европы сыграют «Краснодар», пробившийся сразу в групповой этап, а также «Зенит» и «Уфа», которые начнут свои выступления с третьего и второго квалификационных раундов соответственно.
Ранее сообщалось, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на три выездных еврокубковых матча.