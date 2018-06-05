«Локомотив» и ЦСКА получат от УЕФА по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала размеры выплат клубам за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2018/19.

Схема распределения доходов опубликована на сайте УЕФА.

За участие в групповом турнире Лиги чемпионов команды получат по €12,7 млн, в то время как за участие в Лиге Европы предусмотрена выплата в размере €2,62 млн.

От России на групповом этапе Лиги чемпионов будут выступать «Локомотив» и ЦСКА. «Спартак» начнёт своё выступление с третьего раунда квалификации.

В Лиге Европы сыграют «Краснодар», пробившийся сразу в групповой этап, а также «Зенит» и «Уфа», которые начнут свои выступления с третьего и второго квалификационных раундов соответственно.

Ранее сообщалось, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на три выездных еврокубковых матча.