«Локомотив» и ЦСКА получат от УЕФА по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовала размеры выплат клубам за участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы сезона-2018/19.
«Локомотив» и ЦСКА получат от УЕФА по €15,25 млн за участие в групповом этапе ЛЧ в сезоне-2018/19
  • Reuters

Схема распределения доходов опубликована на сайте УЕФА.

За участие в групповом турнире Лиги чемпионов команды получат по €12,7 млн, в то время как за участие в Лиге Европы предусмотрена выплата в размере €2,62 млн.

От России на групповом этапе Лиги чемпионов будут выступать «Локомотив» и ЦСКА. «Спартак» начнёт своё выступление с третьего раунда квалификации.

В Лиге Европы сыграют «Краснодар», пробившийся сразу в групповой этап, а также «Зенит» и «Уфа», которые начнут свои выступления с третьего и второго квалификационных раундов соответственно.

Ранее сообщалось, что УЕФА запретил «Спартаку» продавать билеты на три выездных еврокубковых матча.

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