Глава ФНЛ о ситуации с «Тосно»: обидно, когда победитель Кубка России не может пройти лицензирование

Короткая ссылка
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов выразил сожаление в связи с тем, что «Тосно» не смог получить лицензию для участия в турнире в сезоне-2018/19.
Глава ФНЛ о ситуации с «Тосно»: обидно, когда победитель Кубка России не может пройти лицензирование
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Конечно, очень печальная ситуация получилась у «Тосно». Печально — это ещё мягко говоря. Обидно, когда победитель Кубка России не может пройти лицензирование. Посмотрим как дальше будет развиваться ситуация и надеюсь, что у клуба все будет хорошо и он продолжит своё существование», — приводит слова Ефремова ТАСС.

9 мая «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.

30 мая стало известно, что «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что ФНЛ утвердила состав участников сезона-2018/19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить