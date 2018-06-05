Глава ФНЛ о ситуации с «Тосно»: обидно, когда победитель Кубка России не может пройти лицензирование

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов выразил сожаление в связи с тем, что «Тосно» не смог получить лицензию для участия в турнире в сезоне-2018/19.

«Конечно, очень печальная ситуация получилась у «Тосно». Печально — это ещё мягко говоря. Обидно, когда победитель Кубка России не может пройти лицензирование. Посмотрим как дальше будет развиваться ситуация и надеюсь, что у клуба все будет хорошо и он продолжит своё существование», — приводит слова Ефремова ТАСС.

9 мая «Тосно» обыграл «Авангард» и впервые в своей истории стал обладателем Кубка России по футболу.

30 мая стало известно, что «Тосно» не получил лицензию для участия в ФНЛ.

Ранее сообщалось, что ФНЛ утвердила состав участников сезона-2018/19.