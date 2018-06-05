УЕФА дисквалифицировал Буффона на три еврокубковых матча

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Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал бывшего голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона на три еврокубковых матча.
УЕФА дисквалифицировал Буффона на три еврокубковых матча
  • © Loris Roselli
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Причиной такого наказания стали действия Буффона в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». Тогда 40-летний голкипер получил прямую красную карточку за неспортивное поведение в отношении арбитра встречи Майкла Оливера после назначение пенальти в ворота туринцев.

17 мая Буффон объявил об уходе из «Ювентуса».

Ранее стало известно, что УЕФА дисквалифицировал главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу на два матча Лиги чемпионов.

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