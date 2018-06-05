Глава UFC рассказал, что именно мешает проведению поединка Нурмагомедов — Макгрегор

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил о намерении организовать поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Да, мы хотим сделать бой Макгрегор — Нурмагомедов, но нужно выяснить, что происходит с ирландцем. Нам необходимо дождаться решения суда в Бруклине. Мы должны были встретиться с Конором в Ливерпуле, но что-то произошло, и он не смог приехать», — цитирует Уайта Sport24 со ссылкой на Unfiltered.

Глава UFC заявил, что намерен устроить встречу с Макгрегором в Чикаго. 14 июня будет вынесено решение суда по делу Макгрегора о нападении на автобус с участниками турнира UFC 223.

Ранее сообщалось, что обладатель пояса UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером.