Менеджер Нурмагомедова заинтересован в организации боя с Сен-Пьером

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Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

«Мы хотим поединок с Сен-Пьером в лёгком весе. Хабиб хочет, чтобы после него осталось наследие, а не мыльные оперы. Конор Макгрегор не заслуживает такого соперника», — приводит слова Абдель-Азиза MMAfighting.

В активе Сен-Пьера 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения. Он дважды становился обладателем пояса UFC в полусреднем весе.

Ранее американский боец Кьеза заявил, что не считает Нурмагомедова настоящим чемпионом UFC.

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