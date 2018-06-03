Менеджер Нурмагомедова заинтересован в организации боя с Сен-Пьером

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести поединок с канадцем Жоржем Сен-Пьером.

Об этом сообщил менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз.

«Мы хотим поединок с Сен-Пьером в лёгком весе. Хабиб хочет, чтобы после него осталось наследие, а не мыльные оперы. Конор Макгрегор не заслуживает такого соперника», — приводит слова Абдель-Азиза MMAfighting.

В активе Сен-Пьера 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 26 побед и потерпел два поражения. Он дважды становился обладателем пояса UFC в полусреднем весе.

Ранее американский боец Кьеза заявил, что не считает Нурмагомедова настоящим чемпионом UFC.