Американский боец Кьеза не считает Нурмагомедова настоящим чемпионом UFC

Короткая ссылка
Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза поделился мнением по поводу лидеров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе — действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора и Тони Фергюсона.

«Все трое — элитные бойцы высшего класса. Но в моих глазах Тони Фергюсон — это настоящий чемпион. У него длинная серия побед и известные имена соперников. Он побил Кевина Ли, Рафаэля дос Аньоса, Эдсона Барбозу», — цитирует Кьезу AllBoxing.

Он отметил беспроигрышную серию Нурмагомедова, назвав это «безумным достижением». Тем не менее американец считает чемпионом соотечественника Фергюсона.

«Безумное достижение. Но Тони я считаю чемпионом.
Если Тони и Хабиб встретятся в бою, никто не сможет предсказать ход боя», — заявил Кьеза.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможные даты своего следующего поединка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Бокс/ММА
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить