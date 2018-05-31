Американский боец Кьеза не считает Нурмагомедова настоящим чемпионом UFC

Американский боец смешанного стиля Майкл Кьеза поделился мнением по поводу лидеров Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе — действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова, Конора Макгрегора и Тони Фергюсона.

«Все трое — элитные бойцы высшего класса. Но в моих глазах Тони Фергюсон — это настоящий чемпион. У него длинная серия побед и известные имена соперников. Он побил Кевина Ли, Рафаэля дос Аньоса, Эдсона Барбозу», — цитирует Кьезу AllBoxing.

Он отметил беспроигрышную серию Нурмагомедова, назвав это «безумным достижением». Тем не менее американец считает чемпионом соотечественника Фергюсона.

«Безумное достижение. Но Тони я считаю чемпионом.

Если Тони и Хабиб встретятся в бою, никто не сможет предсказать ход боя», — заявил Кьеза.

Ранее чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможные даты своего следующего поединка.