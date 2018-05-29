Нурмагомедов назвал возможные даты своего следующего поединка в UFC

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал возможные даты своего следующего поединка.

«Пока нет конкретики, но, наверное, проведу бой либо 9 сентября, либо 6 октября. Ближайшие две недели будут весёлыми, так как мы начинаем переговоры с UFC», — приводит слова Нурмагомедова Sport24 со ссылкой на эфир LiveRaise.

Прошлый бой 29-летнего россиянина состоялся 7 апреля на турнире UFC 223, где он одержал победу над американцем Элом Яквинтой и завоевал чемпионский пояс.

Ранее глава UFC рассказал, когда состоится бой между Нурмагомедовым и Макгрегором.

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