Промоутер UFC рассказал, когда состоится бой между Нурмагомедовым и Макгрегором
«Мы собираемся встретиться с Конором в Вегасе. Я не видел его после инцидента в Нью-Йорке. Надеюсь, это случится в июне», — приводит слова Уайта MMAfighting.
Промоутер выразил уверенность, что оба спортсмена хотят провести поединок.
«Он должен состояться в 2018 году», — подчеркнул Уайт.
Последний бой Макгрегора в UFC состоялся в 2016 году. Нурмагомедов является действующим чемпионом организации в лёгком весе.
Ранее Нурмагомедов рассказал, на какой стадии находятся переговоры о следующем бое.