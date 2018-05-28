Промоутер UFC рассказал, когда состоится бой между Нурмагомедовым и Макгрегором

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Промоутер Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, когда должен состояться бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы собираемся встретиться с Конором в Вегасе. Я не видел его после инцидента в Нью-Йорке. Надеюсь, это случится в июне», — приводит слова Уайта MMAfighting.

Промоутер выразил уверенность, что оба спортсмена хотят провести поединок.

«Он должен состояться в 2018 году», — подчеркнул Уайт.

Последний бой Макгрегора в UFC состоялся в 2016 году. Нурмагомедов является действующим чемпионом организации в лёгком весе.

Ранее Нурмагомедов рассказал, на какой стадии находятся переговоры о следующем бое.

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