Нурмагомедов рассказал, на какой стадии находятся переговоры о следующем бое
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, на какой стадии находятся переговоры о следующем бое.
- Хабиб Нурмагомедов
- globallookpress.com
- © Jason Silva
«Насчёт моего боя пока ничего не известно, переговоры на начальной стадии», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.
Прошлый бой 29-летнего россиянина состоялся 7 апреля на турнире UFC 223, где он одержал победу над американцем Элом Яквинтой и завоевал чемпионский пояс.
Ранее сообщалось, что Нурмагомедов мог завершить карьеру четыре года назад.
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