Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, на какой стадии находятся переговоры о следующем бое.

«Насчёт моего боя пока ничего не известно, переговоры на начальной стадии», — написал Нурмагомедов в своём Instagram.

Прошлый бой 29-летнего россиянина состоялся 7 апреля на турнире UFC 223, где он одержал победу над американцем Элом Яквинтой и завоевал чемпионский пояс.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов мог завершить карьеру четыре года назад.