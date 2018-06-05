Футбольный агент Селюк: Гвардиолу нельзя назвать псом, потому что пёс — друг человека

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Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал высказывание коллеги Мино Райолы по главному тренеру «Манчестер Сити» Хосепу Гвардиоле.
Футбольный агент Селюк: Гвардиолу нельзя назвать псом, потому что пёс — друг человека
  • © Nicolas Maeterlinck
  • globallookpress.com

Райола в одном из интервью назвал каталонского тренера трусом и псом.

«Вы знаете, псом Гвардиолу нельзя называть. Потому что пёс — это доброе и хорошее существо, друг человека. А Гвардиола по своему характеру враг человека», — цитирует Селюка Sport24.

Он также считает, что Гвардиола хочет внести политику в футбол, демонстрируя свою позицию по проблеме с Каталонией.

«Хочешь заниматься политикой — иди в парламент Каталонии и добивайся того, что хочешь. Не надо из Манчестера за деньгами шейхов делать из себя героя. Это опять показывает никчёмность этого человека. И его дешёвый популизм», — добавил Селюк.

Ранее Дмитрий Селюк заверил, что каталонский тренер Хосеп Гвардиола не завоюет с «Манчестер Сити» кубок Лиги чемпионов.

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