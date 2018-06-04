Cборная Италии по футболу сыграла вничью с Нидерландами в товарищеском матче

Короткая ссылка
Сборная Италии по футболу разошлась миром с национальной командой Нидерландов в товарищеском матче, который прошёл в Турине.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

Гол в составе подопечных Роберто Манчини забил Симоне Дзадза, их соперники ответили точным ударом Натана Аке.

На 69-й минуте игры, которую обслуживал российский арбитр Владислав Безбородов, прямую красную карточку получил бывший защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито.

Сборные Италии и Нидерландов не сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.

Ранее сообщалось, что cборная Сербии по футболу проиграла Чили в товарищеском матче.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить