Cборная Италии по футболу сыграла вничью с Нидерландами в товарищеском матче

Сборная Италии по футболу разошлась миром с национальной командой Нидерландов в товарищеском матче, который прошёл в Турине.

Встреча завершилась со счётом 1:1. Гол в составе подопечных Роберто Манчини забил Симоне Дзадза, их соперники ответили точным ударом Натана Аке. На 69-й минуте игры, которую обслуживал российский арбитр Владислав Безбородов, прямую красную карточку получил бывший защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито. Сборные Италии и Нидерландов не сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2018 года. Ранее сообщалось, что cборная Сербии по футболу проиграла Чили в товарищеском матче.