Cборная Италии по футболу сыграла вничью с Нидерландами в товарищеском матче
Встреча завершилась со счётом 1:1.
Гол в составе подопечных Роберто Манчини забил Симоне Дзадза, их соперники ответили точным ударом Натана Аке.
На 69-й минуте игры, которую обслуживал российский арбитр Владислав Безбородов, прямую красную карточку получил бывший защитник и капитан санкт-петербургского «Зенита» Доменико Кришито.
Сборные Италии и Нидерландов не сыграют в финальной стадии чемпионата мира 2018 года.
Ранее сообщалось, что cборная Сербии по футболу проиграла Чили в товарищеском матче.