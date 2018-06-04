Прохоров объяснил прогресс хоккеиста Кузнецова

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Экс-игрок «Сент-Луис Блюз», олимпийский чемпион Виталий Прохоров рассказал, с чем связан прогресс российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Когда хоккеист долгое время напряжённо работает над собой, наступает определённый момент, когда необходимо превзойти самого себя, встать на ступень выше. Евгений заслуживает похвалы. Одно дело проявлять себя в матчах регулярного чемпионата, и совсем другое — в плей-офф. Он перешёл на другой уровень», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом RT.

Ранее он рассказал, за счёт чего «Вашингтону» удалось переломить ход финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом».

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