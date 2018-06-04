Прохоров рассказал, за счёт чего «Вашингтону» удалось переломить ход финальной серии Кубка Стэнли с «Вегасом»

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Экс-игрок «Сент-Луис Блюз», олимпийский чемпион Виталий Прохоров объяснил, за счёт чего «Вашингтон Кэпиталз» смог переломить ход финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» и после поражения в первом матче одержать две победы подряд.

«Заряженность лидеров и всей команды. «Вашингтон» долго шёл к этому успеху. Коллектив сыгранный, командные связи налаживались годами. Кроме того, «Кэпиталз» выглядит заметно свежее и увереннее своих оппонентов. Особенно приятно, что именно российские хоккеисты забивают и помогают обеспечивать результат. Очень рад за них», — сказал Прохоров в беседе с корреспондентом RT.

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