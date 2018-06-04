Сёстры Аверины прокомментировали инцидент с падением декораций на Винер-Усманову

Российские спортсменки Арина и Дина Аверины прокомментировали эпизод, произошедший во время чемпионата Европы по художественной гимнастике в Гвадалахаре, когда на главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову упали декорации.

«Конечно, мы очень испугались, но всё, слава богу, обошлось. У всех было нормальное настроение после этого», — сказала Дина Аверина.

Её сестра Арина отрицательно ответила на вопрос, повлиял ли этот эпизод на её выступление.

Ранее Дина Аверина прокомментировала свою серебряную медаль, завоёванную на чемпионате Европы.