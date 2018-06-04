Дина Аверина: рада, что не так сильно подвела Россию

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Российская спортсменка Дина Аверина прокомментировала серебряную медаль, выигранную на чемпионате Европы по художественной гимнастике в личном многоборье.

«Я рада тому, что выступила на чемпионате Европы, потому что вообще не должна была туда ехать из-за травмы. Но я благодарна тренерам за то, что они поверили в меня, несмотря на то что я не до конца долечилась. Не всё получилось, но я рада, что не так сильно подвела Россию. Сейчас буду лечиться, чтобы выступить на чемпионате мира в полную силу», — сказала Аверина RT.

Ранее её сестра Арина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье.

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