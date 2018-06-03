Арина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье

Россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в испанской Гвадалахаре.

Аверина показала результат 79,250 балла. Второе место с результатом 77,750 балла заняла её сестра Дина Аверина. Тройку призёров замкнула представительница Белоруссии Екатерина Галкина. Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу на ЧЕ в Испании.