Арина Аверина стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике в личном многоборье

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Россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, прошедшем в испанской Гвадалахаре.

Аверина показала результат 79,250 балла. Второе место с результатом 77,750 балла заняла её сестра Дина Аверина. Тройку призёров замкнула представительница Белоруссии Екатерина Галкина.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу на ЧЕ в Испании.

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