Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу на ЧЕ в Испании
Об этом сообщает ТАСС.
После выступлений юниорок в отдельных видах многоборья в активе российской команды оказалось шесть золотых медалей. Сборная России стала недосягаемой для соперниц: на турнире разыгрывается девять комплектов наград.
3 июня юниорка Полина Шматко выиграла золото в упражнениях с обручем, Дарья Трубникова — с булавами, Лала Крамаренко — с мячом и лентой.
Чемпионат Европы завершится после 3 июня.
Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову.