Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу на ЧЕ в Испании

Сборная России одержала досрочную победу на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в испанской Гвадалахаре.

Об этом сообщает ТАСС.

После выступлений юниорок в отдельных видах многоборья в активе российской команды оказалось шесть золотых медалей. Сборная России стала недосягаемой для соперниц: на турнире разыгрывается девять комплектов наград.

3 июня юниорка Полина Шматко выиграла золото в упражнениях с обручем, Дарья Трубникова — с булавами, Лала Крамаренко — с мячом и лентой.

Чемпионат Европы завершится после 3 июня.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову.