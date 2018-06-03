Сборная России по художественной гимнастике одержала досрочную победу на ЧЕ в Испании

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Сборная России одержала досрочную победу на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в испанской Гвадалахаре.

Об этом сообщает ТАСС.

После выступлений юниорок в отдельных видах многоборья в активе российской команды оказалось шесть золотых медалей. Сборная России стала недосягаемой для соперниц: на турнире разыгрывается девять комплектов наград.

3 июня юниорка Полина Шматко выиграла золото в упражнениях с обручем, Дарья Трубникова — с булавами, Лала Крамаренко — с мячом и лентой.

Чемпионат Европы завершится после 3 июня.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову.

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