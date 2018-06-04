Фурсенко прокомментировал решение УЕФА наказать «Зенит» матчем без зрителей

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Президент санкт-петербургского «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о проведении следующего домашнего еврокубкового матча команды без зрителей.

«Есть небольшая часть болельщиков, которые неподобающим образом вели себя на трибунах и, к сожалению, подвели родной клуб. Им нужно задуматься над своим поведением», — приводит слова Фурсенко ТАСС.

Он отметил, что решение было принято в соответствии с регламентом.

«УЕФА наложил на нас довольно жёсткие санкции, я призываю болельщиков серьёзно отнестись к требованиям УЕФА и не подводить свой клуб», — добавил Фурсенко.

Ранее сообщалось, что «Зенит» наказан матчем без зрителей в Лиге Европы.

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