Кафу: сборная Бразилии приезжает на ЧМ по футболу за победой

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Бывший защитник «Милана» и сборной Бразилии Маркос Кафу рассказал о давлении на футболистов команды перед чемпионатом мира.

«Конечно, давление ощущается! Ты вместе с бразильской сборной борешься за Кубок мира. Бразильцев в мире свыше 220 миллионов. Это 220 миллионов футбольных тренеров, 220 миллионов болельщиков. Так что игроки чувствуют дополнительное давление», — заявил Кафу.

По его словам, футболисты понимают, что на чемпионате мира они должны выступить как следует.

«Приезжая на турнир, мы приезжаем за победой. Никто не участвует в мундиале, просто чтобы потом сказать: «Мы участвовали». Мы настроены победить. Не всё получается, как мы хотим, но можете быть уверены: Бразилия полна решимости показать класс», — добавил Кафу.

Ранее он назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу.

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