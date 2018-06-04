Кафу: сборная Бразилии приезжает на ЧМ по футболу за победой
«Конечно, давление ощущается! Ты вместе с бразильской сборной борешься за Кубок мира. Бразильцев в мире свыше 220 миллионов. Это 220 миллионов футбольных тренеров, 220 миллионов болельщиков. Так что игроки чувствуют дополнительное давление», — заявил Кафу.
По его словам, футболисты понимают, что на чемпионате мира они должны выступить как следует.
«Приезжая на турнир, мы приезжаем за победой. Никто не участвует в мундиале, просто чтобы потом сказать: «Мы участвовали». Мы настроены победить. Не всё получается, как мы хотим, но можете быть уверены: Бразилия полна решимости показать класс», — добавил Кафу.
Ранее он назвал фаворитов ЧМ-2018 по футболу.