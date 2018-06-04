«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» во втором матче финала плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке переиграл «Кливленд Кавальерс» во втором матче серии финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 122:103.

В составе «Голден Стэйт» самым результативным стал Стефен Карри, набравший 33 очка. Его одноклубник Кевин Дюрэнт отметился 26 очками, 9 подборами и 7 передачами.

У «Кливленда» по дабл-даблу оформили Леброн Джеймс (29 очков, 13 передач, 9 подборов) и Кевин Лав (22 балла, 10 подборов).

Счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Голден Стэйт». Третий матч пройдёт на площадке «Кливленда» 6 июня.

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