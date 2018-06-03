Винер-Усманова рассказала об инциденте с упавшей на неё декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала об инциденте с падением на неё части декорации во время чемпионата Европы, проходящего в испанской Гвадалахаре.

«Да, был инцидент, но, слава богу, конструкция была не очень тяжёлой, поэтому она ударила меня не очень сильно. Как видите, я работала сегодня целый день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с сёстрами Авериными. Наверное, бог даёт силы каким-то образом», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову.