Винер-Усманова рассказала об инциденте с упавшей на неё декорацией на ЧЕ по художественной гимнастике

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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала об инциденте с падением на неё части декорации во время чемпионата Европы, проходящего в испанской Гвадалахаре.

«Да, был инцидент, но, слава богу, конструкция была не очень тяжёлой, поэтому она ударила меня не очень сильно. Как видите, я работала сегодня целый день. И с юниорами, и с групповыми упражнениями, и с сёстрами Авериными. Наверное, бог даёт силы каким-то образом», — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.

Ранее сообщалось, что Федерация гимнастики Испании проведёт расследование падения баннера на Винер-Усманову.

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