Венгер рассказал, есть ли у него желание продолжать тренерскую карьеру

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Французский специалист Арсен Венгер, покинувший по окончании сезона лондонский «Арсенал», рассказал, есть ли у него желание продолжать тренерскую карьеру.

«Есть ли у меня желание продолжать тренировать? Да. Но не уверен, что хочу принять ещё один сумасшедший вызов. Не знаю. Это работа, которая требует полной приверженности. Я должен немного дистанцироваться от этого. Мне нужно понять, насколько я скучаю по работе», — приводит слова Венгера Goal.

Венгер в различное время тренировал французские «Нанси» и «Монако», а также японский «Нагоя Грампус». С 1996 по 2018 год француз возглавлял «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Венгер может продолжить карьеру в Японии.

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