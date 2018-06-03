Венгер рассказал, есть ли у него желание продолжать тренерскую карьеру

Французский специалист Арсен Венгер, покинувший по окончании сезона лондонский «Арсенал», рассказал, есть ли у него желание продолжать тренерскую карьеру.

«Есть ли у меня желание продолжать тренировать? Да. Но не уверен, что хочу принять ещё один сумасшедший вызов. Не знаю. Это работа, которая требует полной приверженности. Я должен немного дистанцироваться от этого. Мне нужно понять, насколько я скучаю по работе», — приводит слова Венгера Goal.

Венгер в различное время тренировал французские «Нанси» и «Монако», а также японский «Нагоя Грампус». С 1996 по 2018 год француз возглавлял «Арсенал».

Ранее сообщалось, что Венгер может продолжить карьеру в Японии.