СМИ: Футбольный тренер Венгер может продолжить карьеру в Японии
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить один из клубов чемпионата Японии.
Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, француз может подписать контракт с «Виссел Кобе», в который недавно перешёл экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.
В 1995—1996 годах Венгер уже руководил японской командой — «Нагоя Грампус».
Ранее японский «Виссел Кобе» официально объявил о переходе Иньесты.
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