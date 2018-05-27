СМИ: Футбольный тренер Венгер может продолжить карьеру в Японии

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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может возглавить один из клубов чемпионата Японии.

Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, француз может подписать контракт с «Виссел Кобе», в который недавно перешёл экс-полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста.

В 1995—1996 годах Венгер уже руководил японской командой — «Нагоя Грампус».

Ранее японский «Виссел Кобе» официально объявил о переходе Иньесты.

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