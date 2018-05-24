Японский «Виссел Кобе» официально объявил о переходе Иньесты
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Срок действия контракта и другие подробности не разглашаются.
ようこそイニエスタ！— ヴィッセル神戸 (@vissel_kobe) 24 мая 2018 г.
Bienvenido Iniesta!
Welcome Iniesta!
Willkommen Iniesta!
Iniesta seja bem vindo!
ยินดีต้อนรับอิเนียสต้า!
잘오셨어요 이니에스타 !https://t.co/fXn41SrydR#vissel#BienvenidoIniesta#iniesta#WeAreKobe@andresiniesta8pic.twitter.com/ok1mettKqj
Иньеста на протяжении всей карьеры выступал за каталонскую «Барселону» и покинул клуб на правах свободного агента. Он является одним из самых титулованных футболистов в мире.
Ранее Иньеста сообщил, что продолжит карьеру в Японии.