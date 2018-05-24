Японский «Виссел Кобе» официально объявил о переходе Иньесты

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Японский футбольный клуб «Виссел Кобе» объявил о переходе полузащитника Андреса Иньесты.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Срок действия контракта и другие подробности не разглашаются.

Иньеста на протяжении всей карьеры выступал за каталонскую «Барселону» и покинул клуб на правах свободного агента. Он является одним из самых титулованных футболистов в мире.

Ранее Иньеста сообщил, что продолжит карьеру в Японии.

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