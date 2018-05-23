Иньеста сообщил, что продолжит карьеру в Японии

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что продолжит свою карьеру в Японии.

«Направляюсь в свой новый дом со своим другом Хироси Микитани», — написал Иньеста в Twitter.

Rumbo a mi nuevo hogar, con mi amigo @hmikitani...🇯🇵⚽ ✈️ 🌍



Heading to my new home, with my friend 🇯🇵⚽ ✈️ 🌍 pic.twitter.com/xeXBw4GYfc — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) 23 мая 2018 г.

Хироси Микитани — председатель правления японского футбольного клуба «Виссел Кобе», а также основатель и руководитель одной из крупнейших в мире компаний электронной коммерции Rakuten, которая является титульным спонсором «Барселоны».

Ранее сообщалось, что футболисты клуба «Реал Сосьедад» устроили коридор почёта для Иньесты.