Тарпищев оценил выступление Хачанова на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о выступлении Карена Хачанова на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.

«Карен молодец, играет здорово, всё время добавляет. Поэтому его выступление на «Ролан Гаррос» можно оценить со знаком плюс», — приводит слова Тарпищева Sport24.

Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Александру Звереву и не вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».