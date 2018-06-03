Тарпищев оценил выступление Хачанова на «Ролан Гаррос»
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высказал мнение о выступлении Карена Хачанова на втором в сезоне турнире серии Большого шлема — Открытом чемпионате Франции по теннису.
«Карен молодец, играет здорово, всё время добавляет. Поэтому его выступление на «Ролан Гаррос» можно оценить со знаком плюс», — приводит слова Тарпищева Sport24.
Ранее сообщалось, что Хачанов проиграл Александру Звереву и не вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос».
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