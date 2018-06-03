СМИ: Фекир прибудет в «Ливерпуль» 3 июня для прохождения медосмотра

Полузащитник «Лиона» Набиль Фекир 3 июня прибудет в «Ливерпуль» для прохождения медицинского осмотра.

Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, вместе с игроком в Англию прилетит его агент Жан-Пьер Бернес.

Также отмечается, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намерен подписать контракт с Фекиром до старта чемпионата мира 2018 года.

Сумма трансфера составит около £60 млн.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Фекир провёл 30 матчей за «Лион», забив 18 мячей.

Ранее сообщалось, что гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов по версии пользователей сайта УЕФА.