Гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов по версии пользователей сайта УЕФА

Гол полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла в ворота дортмундской «Боруссии» признан лучшим в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по итогам голосования пользователей официального сайта Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает официальный сайт «Реала».

В результате опроса гол Бэйла набрал 19% голосов.

На втором месте расположился мяч Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинальном матче с туринским «Ювентусом» (18%).

На третьей позиции оказался ещё один точный Гарета Бэйла — бисиклета в финальном матче с «Ливерпулем» (12%).

Ранее сообщалось, что ФК «Енисей» предложил Роналду продолжить карьеру в Красноярске.