Гол Бэйла в ворота «Боруссии» признан лучшим в сезоне Лиги чемпионов по версии пользователей сайта УЕФА
Об этом сообщает официальный сайт «Реала».
В результате опроса гол Бэйла набрал 19% голосов.
На втором месте расположился мяч Криштиану Роналду, забитый ударом через себя в первом четвертьфинальном матче с туринским «Ювентусом» (18%).
На третьей позиции оказался ещё один точный Гарета Бэйла — бисиклета в финальном матче с «Ливерпулем» (12%).
Ранее сообщалось, что ФК «Енисей» предложил Роналду продолжить карьеру в Красноярске.